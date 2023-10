Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Kobeljakistraße und Theopont-Diez-Straße (04.10.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Kobeljakistraße und Theopont-Diez-Straße ereignet hat. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Theopont-Diez-Straße in Richtung Celjestraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Kobeljakistraße prallte die 43-Jährige mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW ID einer 49-Jährigen zusammen. An dem Mercedes entstand dabei Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

