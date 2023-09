POL-FR: Folgemeldung zu Zell im Wiesental: Katalysator von Dacia entwendet - Polizei sucht Zeugen - Tatzeitraum genauer eingrenzbar

Freiburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, den 31.08.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr auf einem großen Parkplatz an der Ecke Sulzerring / Heckerstraße in Tiengen ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken den Skoda Fabia einer 26-jährigen Autofahrerin ...

