POL-FR: Zell im Wiesental: Katalysator von Dacia entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Schon am Mittwoch, den 30.08.2023 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Paket von einer Türschwelle in der Balmer Straße in Lottstetten. Der Geschädigte hatte die Retoure für den Zusteller vor die Tür gelegt und stellte am Abend fest, dass es verschwunden war und offensichtlich entwendet wurde. ...

