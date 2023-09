POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Tiengen: Unfallflucht nach Fehler beim Parken - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 01.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.45 Uhr bis 23.00 Uhr, wurde ein verschlossenes, graumattes Pedelec der Marke Univega entwendet. Es stand in der Güterstraße an den Fahrradständern am Bahnhof. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Am Samstag, 02.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 20.15 Uhr, wurde ein weiteres Pedelec in der Güterstraße entwendet. Das ...

