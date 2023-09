Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Pedelec in der Güterstraße entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.45 Uhr bis 23.00 Uhr, wurde ein verschlossenes, graumattes Pedelec der Marke Univega entwendet. Es stand in der Güterstraße an den Fahrradständern am Bahnhof. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Am Samstag, 02.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 20.15 Uhr, wurde ein weiteres Pedelec in der Güterstraße entwendet. Das dunkelrote Pedelec der Marke Cube stand verschlossen vor einem Drogeriemarkt. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.800 Euro.

