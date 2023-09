Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023 um 10:23 Uhr kam es in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen zur Kollision zwischen zwei Autofahrern. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit seinem Auto von Obersäckingen in Richtung Bahnübergang Waldshuter Straße und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein. Als der Autofahrer jedoch erkannte, dass sich die Bahnschranke schloss, soll er die Spur nach rechts in Richtung Eggbergkreuzung gewechselt haben. Hierbei kollidierte er mit der dort fahrenden 44-jährigen Autofahrerin. Am Auto der Frau entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

