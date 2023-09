Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Streitigkeit im Verkehr eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023 kam es gegen 15:00 Uhr in der Siemensstraße in Waldshut zu einer Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 39-jähriger Autofahrer durch die Siemensstraße. Im Gegenverkehr soll eine bislang unbekannte Person mit mehreren Mitfahrern in ihrem Pkw gefahren sein. Aufgrund eines auf der Fahrbahn geparkten Fahrzeugs hatte der 39-Jährige Vorrang und das entgegenkommende Fahrzeug eine Wartepflicht. Dieser kam die unbekannte Person jedoch nicht nach, so dass beide Fahrzeuge an der Engstelle Stoßstange an Stoßstange zu stehen kamen. Es soll sich daraufhin ein Wortgefecht zwischen den beiden Autofahrern entwickelt haben, in dessen Folge sie aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen seien und sich gegenseitig geschubst hätten. Anschließend stiegen auch die Mitfahrer des unbekannten Wartepflichtigen aus und mischten sich in die Streitigkeit ein, welche sich nach derzeitigen Erkenntnissen in eine handfeste Schlägerei entwickelt haben soll, die erst durch einen einschreitenden Zeugen beendet werden konnte. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den einschreitenden Zeugen, aber auch alle andere Personen, die Angaben zu Sache machen können, sich unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

