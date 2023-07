Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230726 - 0887 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Drogen und Bargeld - Dealer in Haft

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (25. Juli 2023) nahmen zivile Beamte einen Drogendealer sowie einen seiner Abnehmer im Bahnhofsviertel fest und stellten eine nicht geringe Menge Marihuana, Ecstasy und Bargeld sicher. Für den Dealer endete der Tag in den Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zivilbeamte nahmen gestern im Bahnhofsgebiet einen bekannten Drogenverkäufer ins Visier und unterzogen ihn einer Kontrolle. Und die Einschätzung der Beamten sollte sich kurz darauf als richtig erweisen. Der 25-Jährige, der wie sich später herausstellte seit gut einer Woche ein Zimmer in einem Hotel in der Esslinger Straße angemietet hatte, wurde gegen 16:45 Uhr beim Verlassen des Hotels kontrolliert. In seinem Beisein war ein 27-Jähriger. Beide hatte eine nicht geringe Menge Marihuana einstecken. Während beim 25-Jährigen 9 Tüten mit knapp 500 Gramm Marihuana gefunden wurden, trug der 27-Jährige nochmals 11 Tüten mit knapp 700 Gramm Marihuana bei sich.

Die Beamten ließen jedoch nicht locker und die Spur führte weiter in das angemietete Hotelzimmer des 25-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten sie dort noch gut 1800 Gramm Marihuana, diverse Ecstasy-Tabletten und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Der 27-Jährige Käufer der Drogen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 25-Jährige Verkäufer verbrachte die Nacht in den Haftzellen des Polizeipräsidiums. Bei ihm besteht der Verdacht der Wiederholungsgefahr, da er in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen Drogenhandel aufgefallen war.

