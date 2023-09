Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Zahlreiche Motorradunfälle am vergangene Wochenende

Freiburg (ots)

Am letzten Wochenende ereigneten sich seit Freitag, 01.09.2023 gegen 18:30 Uhr und Sonntag, 03.09.2023 14:00 Uhr mehrere teils sehr schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern, wie teilweise schon gemeldet. Insgesamt fünf Mal musste die Verkehrspolizei zur Unfallaufnahme ausrücken.

Am Freitag stießen gegen 18:40 Uhr eine 35-jährige Autofahrerin und ein 46-jähriger Motorradfahrer auf der L159 zwischen Tiengen und Detzeln zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Motorradfahrer die Frau überholen, während diese ihrerseits sich zum links abbiegen einordnete. Der Mann wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 13.500 Euro.

Am Samstagvormittag kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Unfall auf der L159 zwischen Detzeln und Untermettingen. Eine 38-jährige Motorradfahrerin soll aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen, mit der Schutzplanke kollidiert sein und sich dabei leicht verletzt haben. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Am Motorrad war ein Schaden von rund 8.500 Euro entstanden.

Am Samstagmittag, gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der L170 zwischen Bonndorf und Ebnet ein weiterer Unfall. Eine 55-jährige Motorradfahrerin soll in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Sie rutschte mehrere Meter mit ihrem Motorrad bevor sie eine Böschung hinabstürzte und mit einem Baum zusammenstieß. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Am Motorrad war ein Schaden von rund 7.000 Euro entstanden.

Am Sonntagmittag, gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L159 zwischen Bettmaringen und Stockenmühle. Ein 18-jähriger Motorradfahrer kam aufgrund noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Am Sonntag, gegen 13:40 Uhr ereignete sich der schwerste Unfall. Auf der L170 zwischen Steinasäge und Ebnet fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer mit seiner 56-jährigen Sozia bergwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem talwärts fahrenden 59-jährigen Motorradfahrer. Der 59-jährige verstarb infolge seiner schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 61-jährige Motorradfahrer wurde schwer und seine 56-jährige Sozia leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden vollgesperrt werden.

