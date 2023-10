Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigung an Fahrzeug der Jugendverkehrsschule

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Von Freitag, 29.09.2023 bis Mittwoch 04.10.2023 fanden Verkehrspräventionsveranstaltungen der Jugendverkehrsschule Neustadt an der Realschule Plus in Maikammer-Hambach statt. Hierbei schnitten unbekannte Täter den rechten Reifenspritzschutz am Zwillingsreifen hinten rechts des Fahrzeuges ab. Der Reifenspritzschutzlappen auf der linken Seite wurde ebenfalls beschädigt. Täterhinweise liegen keine bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell