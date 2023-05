Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Neureut aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:45 Uhr in mindestens neun Gartenhütten einer Kleingartenanlage Am Junkertschritt eingebrochen.

Bei den betroffenen Gartenhäuschen wurden jeweils die Eingangstüren aufgehebelt. Die Diebe entwendeten Alkohol sowie Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Nummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

