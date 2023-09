Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis, Stand 03.09.2023, 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall auf der Autobahn

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 09:00 Uhr kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Anschlussstelle Aalen-Westhausen verlor ein 70-jähriger Renault-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen seinen, am Heck montierten, Fahrradträger samt Fahrrad. Dieser blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen, wodurch ein 17-jähriger Peugeot-Fahrer stark bremsen musste. Ein 53-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr bremsen, fuhr hinten auf den Peugeot auf und prallte in der Folge gegen die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Verletzte Motorradfahrerin

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 18:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Kraftradfahrerin die B 19 von Untergröningen in Richtung Abtsgmünd. In einer scharfen Linkskurve kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Abstgmünd: Unfallflucht mit verletztem Kraftradfahrer

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 13:26 Uhr befuhr ein 21-jähriger Yamaha-Kleinkraftradfahrer Die Landesstraße 1073 in Richtung Adelmannsfelden, In einer scharfen Rechtskurve wurde dieser von einem entgegenkommenden, unbekannten, Pkw geschnitten, wodurch er stürzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Yamaha-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden.

Gschwend: Zeugen gesucht nach Unfallflucht bei der Mülldeponie

Am Samstag, 02.09.2023, zwischen 08:15 und 08:30 Uhr wurde bei der Mülldeponie ein Opel Mokka beschädigt. Der verursachende Pkw parkte vermutlich daneben und beschädigte den Opel beim Ausparken. Vermutlich hatte der verursachende Pkw einen Anhänger angehängt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell