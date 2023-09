Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einparkversuch misslingt

Am Freitag gegen 19:30 Uhr wollte ein 63-Jähriger mit seinem PKW VW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße in eine Parklücke einparken. Da es ihm nicht gelang, vorwärts einzuparken, wendete er und versuchte es rückwärts. Hierbei streifte er den daneben geparkten PKW Daimler, was zu einem Sachschaden von ca. 5.000 Euro führte. Der 63-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, verließ anschließend zu Fuß die Unfallstelle, konnte aber kurz darauf ermittelt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Gem. Satteldorf - Gröningen: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Samstag gegen 03:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Helmshöfer Straße in Richtung Helmshofen mit seinem PKW Daimler. Nach der Brücke über die B 290 wollte er nach rechts in Richtung Helmshofen abbiegen, was ihm aber nicht gelang, da er unter Alkoholeinwirkung stand und zu schnell gefahren war. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals, prallte gegen einen Baum und blieb nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer versuchte sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, konnte jedoch von einer Polizeistreife festgenommen werden. Er hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der 18-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell