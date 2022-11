POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 18-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (02.11.2022) in eine Gaststätte an der Katzenbachstraße eingebrochen, bei einem Lokal an der Österfeldstraße blieb es bei einem Versuch. An der Katzenbachstraße hebelten die Täter zwischen 04.45 Uhr und 05.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Anschließend ...

mehr