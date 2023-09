POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Aalen (ots) - Aalen: Sachbeschädigung an Schule Am Freitagmorgen um 7 Uhr wurde an einer Schule in der Hofwiesenstraße festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht vermutlich mit einem Pflasterstein die Frontverglasung neben dem Eingangsbereich eines Gebäudes beschädigt wurde. Zudem wurde eine auf dem ...

mehr