Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwarzer SUV verursacht Verkehrsunfall. Wir bitten um Hinweise!

Oberhausen (ots)

An der Einmündung Klörenstraße / Kaplan- Küppers- Weg ist es am Freitagvormittag (09.06.), um 10:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht gekommen. Ein schwarzer SUV sei zu dem Zeitpunkt von der Klörenstraße linksseitig in den Kaplan-Küppers-Weg eingebogen. Hierbei erfasste der PKW einen Fußgänger, der den Gehweg der Klörenstraße entlang ging. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei leicht. Dann sei der SUV mit quietschenden Reifen weitergefahren bzw. geflüchtet.

Können Sie Hinweise (Kennzeichen etc.) zu dem schwarzen SUV geben? Dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

