POL-OB: Fronleichnamskirmes in Oberhausen am 10.06.2023

Oberhausen (ots) - Am dritten Tag der Fronleichnamskirmes herrschte bei sommerlichen Temperaturen reges Besucheraufkommen. In der Spitze waren insgesamt ca. 80.000 Veranstaltungsteilnehmer anwesend. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigung und insbesondere ein Diebstahl der Tageseinnahmen eines Gastronomiestandes gefertigt. Zudem wurden drei Personen in Gewahrsam genommen. Gerade zu ...

