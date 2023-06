POL-OB: Fronleichnamskirmes in Oberhausen am 09.06.2023

Oberhausen (ots) - Am zweiten Tag der Fronleichnamskirmes herrschte bei bestem Kirmeswetter reges Besucheraufkommen, in der Spitze mit bis zu 100.000 Personen. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Insgesamt war es ein ruhiger und störungsarmer Veranstaltungstag. Für die Besucher war es wiederum ein gelungenes Familienfest. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Oberhausen Leitstelle ...

