POL-OB: Achtung Clickbait! - Mit diesem einfachen Trick sind Sie ganz schnell Ihren Führerschein los!

Autoführerschein verlieren, ohne Auto zu fahren? Das geht tatsächlich und der Grund überrascht!

Okay, genug Klicks gesammelt - kommen wir zu den Fakten:

Mit Schlangenlinien befuhr ein Verkehrsteilnehmer am späten Mittwochabend (07.06.), gegen 23:30 Uhr, den Gehweg der Dorstener Straße. Unter seinen Füßen: Ein E-Scooter. Oberhausener Polizisten reagierten sofort, hielten ihn an. Schwerfällig und mit Alkoholgeruch gab der Mann an, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Ein erster Test vor Ort bewies das Gegenteil und regte das Erinnerungsvermögen des nun Beschuldigten an. Ein paar Gläser hätte er schon auf der Sterkrader Kirmes getrunken. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen und bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr untersagt.

Dasselbe Streifenteam hielt kurze Zeit später in der Nacht zu Donnerstag (08.06.), um 02:20 Uhr, einen E-Scooter Nutzer an der Kreuzung zur Wolfstraße an. Fünf bis sechs Bier habe er vor der Fahrt (ebenfalls auf der Sterkrader Kirmes) zu sich genommen; dies bestätigte der Atemalkohltest. Zu seiner "Verwandlung" vom Verkehrsteilnehmer, mit Führerschein der Klasse B, zum Beschuldigten einer Straftat gab der Mann an, dass er ohne Fahrerlaubnis arbeitslos werden wird. Tja, hätte er mal einen Clickbait-Artikel wie diesen gelesen...

