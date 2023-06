Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

"Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ebertstraße Ecke Elsa-Brändström Straße" meldete die Leitstelle der Polizei Oberhausen am späten Samstagabend (03.06.) um 23:21 Uhr mehreren Einsatzmitteln. An der Kreuzung war es zuvor zu einer Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw gekommen. Der 19-jährige Fahrer des Kraftrades wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach einer Erstbehandlung vor Ort, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Nach Angaben von mehreren Zeugen soll der junge Mann mit dem Krad ohne Licht, aber dafür mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren sein; dann kam es zum Zusammenprall. Über eine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, verfügt der 19-Jährige nicht. Eine polizeiliche Abfrage ergab zudem, dass das Krad im Rahmen eines Diebstahldelikts zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Für die Dauer des Einsatzes und der aufwendigen Unfallaufnahme (im sog. "Monobild-Verfahren") musste der Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt bleiben. Weitere Ermittlungen laufen derzeit durch das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell