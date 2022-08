Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei veröffentlicht Bild eines entwendeten Rades

Schwerin (ots)

Mit der Veröffentlichung eines Bildes des entwendeten Fahrrades einer 20-jährigen Schwerinerin erhofft sich die Polizei Hinweise zum Verbleib des Rades sowie Hinweise zum Täter. Die bisher unbekannten Täter entwendeten das Rad vom Fahrradständer, der sich im Hausflur in der Buschstraße befand. Die Polizei hat am Montag entsprechend eine Strafanzeige zum Diebstahl aufgenommen, das Kriminhalkommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Wer hat das Fahrrad in den letzten Wochen gesehen? Können Personen mit dem Fahrrad oder der Diebstahlshandlung in Verbindung gebracht werden? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (0385/5180-2224) sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.

