Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall in Schwerin Lankow verletzte sich gestern ein 18-Jähriger schwer. Beim Wechsel vom Gehweg auf die Fahrbahn verlor der 18-jährige Schweriner die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mit einer Verletzung am Arm wurde der deutsche Radfahrer mittels Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr in der Büdnerstraße. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell