LPI-J: Abmontiert

Jena (ots) - Eine seltene Entdeckung machte ein Gerichtsvollzieher am Dienstagmorgen bei einer Wohnungsauflösung in der Binswangerstraße in Jena. Bei einem 20-Jährigen wurde im Rahmen der Maßnahme eine Warnbarke, sowie ein Verkehrszeichen in der Wohnung aufgefunden. Eine Anzeige wegen Diebstahls und die Sicherstellung der Entdeckungen waren die logische Konsequenz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

