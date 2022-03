Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seltsame Entdeckung

Jena (ots)

Eine seltene Entdeckung machte ein Gerichtsvollzieher am Dienstagmorgen bei einer Wohnungsauflösung in der Binswangerstraße in Jena. Bei einem 20-Jährigen wurde im Rahmen der Maßnahme eine Warnbarke, sowie ein Verkehrszeichen in der Wohnung aufgefunden. Eine Anzeige wegen Diebstahls und die Sicherstellung der Entdeckungen waren die logische Konsequenz.

