Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ausgeklappter Seitenständer eines Motorrades führt zu Sturz

Attendorn (ots)

Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntag gegen 19.25 Uhr, weil er vergessen hatte, den Seitenständer einzuklappen. Nach einem Tankvorgang befuhr er die L539 von Attendorn in Richtung Finnentrop. Kurz vor dem Kreisverkehr "Zeppelinstraße" setzte das Krad auf der linken Seite auf und der Fahrer stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen brachte ihn ein Rettungsteam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

