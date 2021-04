Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Vereinsheim ein

Olpe (ots)

Zwischen Sonntag (11. April, 16 Uhr) und Sonntag (18. April, 12.30 Uhr) haben Unbekannte sich Zugang zu einem Vereinsheim in der Siegener Straße in Olpe-Stachelau verschafft. Die Geschädigten bemerkten am Sonntag, dass eine Tür zum Haupthaus offenstand. Bei einer Nachschau entdeckten sie, dass die Räumlichkeiten offenbar durchwühlt wurden. Wie die Täter in das Gebäude eindrangen und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, um Spuren zu sichern. Dabei wurden mehrere Hebelmarken am Haupt- und Nebengebäude des Vereinsheims festgestellt. An den Gebäuden entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

