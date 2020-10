Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Neuwied, Heddesdorf

Neuwied (ots)

Am Dienstag brachen unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr, während der Abwesenheit der Hausbewohner, in ein Anwesen in der Beringstraße in Neuwied, Heddesdorf ein. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen am Tattag oder in den Tagen zuvor, der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen unter 02631/878-0.

