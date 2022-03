Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Günstig davongekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Günstig betankt wurde ein Lkw am Dienstagabend in Stadtroda. Nachdem die beiden Fahrzeuginsassen knapp 890 Liter Diesel in das Fahrzeug ließen war ihnen der aktuelle Spritpreis anscheinend doch zu teuer, sodass sich die Unbekannten dazu entschlossen erst gar nicht zu bezahlen. Sie stiegen in ihr Gefährt und verließen das Tankstellengelände, ohne die Rechnung von knapp 2000 Euro zu begleichen. Anschließend entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell