Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an Schule - Gärtner geschlagen - Unfall im Kreisverkehr - Veranstaltungsbanner zerstört

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an Schule

Am Freitagmorgen um 7 Uhr wurde an einer Schule in der Hofwiesenstraße festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht vermutlich mit einem Pflasterstein die Frontverglasung neben dem Eingangsbereich eines Gebäudes beschädigt wurde. Zudem wurde eine auf dem Schulgelände aufgestellte mobile Toilette umgeworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr fuhr eine 60-jährige Lenkerin eines Ford in den Kreisverkehr der Kreisstraße K3325 zwischen Affalterried und Treppach ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits eine 59-jährige Merdedes-Lenkerin fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beide anschließend nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Gärtner geschlagen

Ein 33-jähriger Landschaftsgärtner wurde damit beauftragt, am Freitagmorgen in der Friedrichstraße eine Hecke zu schneiden. Bei der Arbeit wurde der angrenzende Fußweg mit Grünschnitt bedeckt. Von einem Anwohner wurde der Gärtner kurz vor 9 Uhr beschimpft und aufgefordert, den Fußweg sofort frei zu machen. Nachdem der 33-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er wohl von dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er leicht verletzt und die Brille beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Unterschneidheim: Veranstaltungsbanner zerstört

Auf dem Kreisverkehr im Bereich der Nordhäuser Kirchgasse / Burgstallstraße wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmittag, 12 Uhr, ein dort aufgestelltes Werbebanner mutwillig zerstört und mehrfach zerschnitten. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964/330001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell