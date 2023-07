FW Hannover: Elektroverteilerkasten brennt in Kellergeschoß

Hannover - List (ots) - Die Feuerwehr Hannover ist Freitagnacht zu einer Personensuche am Mittellandkanal im Eulenkamp in der List ausgerückt. Ein Passant will eine ins Wasser stürzende Person gesehen haben. Eine sofort eingeleitete Suche im Wasser und am Ufer blieb ergebnislos. Gegen kurz vor 23:00 Uhr hatte ein Passant zunächst die Polizei über seine angebliche ...

mehr