FW Hannover: Verdacht auf Person im Mittellandkanal bestätigt sich nicht

Hannover - List (ots)

Die Feuerwehr Hannover ist Freitagnacht zu einer Personensuche am Mittellandkanal im Eulenkamp in der List ausgerückt. Ein Passant will eine ins Wasser stürzende Person gesehen haben. Eine sofort eingeleitete Suche im Wasser und am Ufer blieb ergebnislos.

Gegen kurz vor 23:00 Uhr hatte ein Passant zunächst die Polizei über seine angebliche Beobachtung, eine Person soll von der Brücke "Eulenkamp" in den Mittellandkanal gestürzt sein, informiert. Die Polizeibeamten forderten dann umgehend die Feuerwehr Hannover an. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst begannen sofort mit der systematischen Absuche des Uferbereiches und der Wasserfläche. Hierzu kamen neben einer Drohne und mehreren Suchtrupps am Ufer auch ein Boot mit Sonargerät zum Einsatz. Letztlich fand ein Taucher der Feuerwehr Hannover nach etwa 15 Minuten Taucheinsatz ein Fahrrad am Grund des Kanals. Da der Polizei mittlerweile eine genaue Beschreibung eines Fahrrades und ein Handyvideo von einem mutmaßlichen Hineinwerfen dieses Fahrrades in den Kanal vorlag, und das gefundene Fahrrad mit diesen übereinstimmte, wurde die Personensuche schließlich abgebrochen.

Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) waren mit 19 Fahrzeugen und einem Boot bis etwa 0:00 Uhr im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde sowohl der Eulenkamp, als auch der Mittellandkanal für den Schiffsverkehr gesperrt.

