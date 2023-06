Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Baum auf Autos gestürzt

Hannover (ots)

Vor der Lister Kirche stürzte unvermittelt ein großer Baum um und fiel auf die Wöhlerstraße. Hierbei trafen Teile einen fahrenden Kleinbus sowie zwei geparkte PKW. Personen wurden nicht verletzt.

Ohne erkennbaren Grund war ein etwa 20 Meter hoher Baum an der Kreuzung Wöhlerstraße/Lister Kirchweg im Wurzelbereich abgebrochen und quer zur Fahrbahn auf die Straße gestürzt. Um 15:53 alarmierte die Regionsleitstelle aufgrund eines Notrufes zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge in den Stadtteil List.

Als die Einsatzkräfte kurz danach vor Ort eintrafen, kümmerten Sie sich zunächst um den Fahrer eines Kleinbusses. Dieser war gerade in langsamer Fahrt auf der Wöhlerstraße gefahren, als Baumteile seinen Bulli an der Front trafen. In einem hinzugerufenen Rettungswagen untersuchten ihn Notfallsanitäter vorsorglich, stellten jedoch keine Verletzungen fest. Feuerwehrleute zerteilten den Baum mit Motorkettensägen und legten dabei zunächst zwei geparkte PKW frei, die vom belaubten Geäst bedeckt waren. Danach räumten sie die Fahrbahn und den Fußweg frei. Nach etwas mehr als einer Stunde war das hölzerne Verkehrshindernis beseitigt. An den drei Fahrzeuge sind Beulen in der Karosserie und Lackkratzer entstanden. Zur Ursache und der Schadenhöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Die Feuerwehr Hannover war insgesamt mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

