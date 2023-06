FW Hannover: Schlange kriecht durch Keller im Mehrfamilienhaus

Hannover (ots) - Am heutigen Nachmittag ereignete sich im Stadtteil Waldheim ein Dachstuhlbrand. Verletzt wurde niemand. Noch während die Einsatzkräfte durch die unwetterbedingten Einsätze im Stadtgebiet gefordert waren, ging gegen 13:54 Uhr der Notruf zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Wolfstraße in der Regionsleistelle ein. Daraufhin wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswach 3 umgehend zur angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Fahrzeuge eintrafen, ...

