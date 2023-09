Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Korb: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen wurde der Hintereingang der Urban-Gemeinschaftsschule mit roter Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf etwa 7500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag einen in der Friedrichstraße geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Farbschmierereien an Schule

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde die Fassade der Albert-Schweitzer-Schule mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Hoher Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr die Waiblinger Straße. Kurz nach dem Tuscaloosa-Kreisverkehr kam ihm ein bisher unbekannter Autofahrer mittig auf der Fahrbahn entgegen, weshalb der 24-Jährige nach rechts ausweichen musste. Hierbei kollidierte er mit einer Straßenlaterne, einem Verkehrszeichen sowie mehreren geparkten Autos. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug nicht beschädigt wurde, flüchtete nach dem Unfall. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich laut dem Mercedes-Fahrer um eine Art Van handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

