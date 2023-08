Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht & Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Seestraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren am Abend mit zwei weitläufig Bekannten verabredet, um Streitigkeiten aus der Vergangenheit auszuräumen. Die beiden Bekannten kamen allerdings in Begleitung von vier bis fünf weiteren Personen zum Treffpunkt, wo es schnell zur neuerlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei wurden die beiden Jugendlichen von den anderen Personen körperlich angegangen und beide leicht verletzt. Dem 17-Jährigen wurde zudem seine mitgeführte schwarze Tasche der Marke louis vuitton entwendet. Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben der Geschädigten ebenfalls um Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Diese sprachen gebrochenes deutsch und sollen arabischer Herkunft sein. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen, die am Abend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang eine Frau mit Kleinkind gesucht, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe befunden haben soll. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurde ein in der Straße Im Mühlwingert geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ungefähr 4000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell