Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unbekannte schütten Flüssigkeit von Brücke - Gartenhütten aufgebrochen - Reifen zerstochen - Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

Durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurden in der Stuttgarter Straße und der Ernst-Abbe-Straße insgesamt 9 Fahrzeuge festgestellt, an denen Reifen zerstochen waren. Die Beschädigungen, deren Höhe auf rund 900 Euro geschätzt werden, entstanden zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 2 Uhr. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Im Rahmen einer routinemäßigen Maßnahme wollten Beamte am Donnerstagmorgen gegen 00.15 Uhr den Fahrer eines VW kontrollieren. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte dieser sein Fahrzeug; auch das eingeschaltete Blaulicht und die Leuchtschrift "Stopp Polizei" ignorierte der Mann. Der Pkw fuhr in die Pestalozzistraße, wo der Fahrer das Abblendlicht ausschaltete, dann jedoch nach rund 100 Meter am rechten Fahrbahnrand anhielt. Beim folgenden Gespräch mit dem 21-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ihm Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Abtsgmünd: Von der Straße abgekommen

Beim Befahren der Hüttlinger Straße aus Richtung Kreisverkehr Abtsgmünd kommend, kam eine 48-Jährige am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr mit ihrem Mercedes-Vito von der Straße ab und streifte eine Straßenlaterne. Durch den auslösenden Airbag erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 30.000 Euro.

Westhausen: Gartenhütten aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Gartenanlage in der Badstraße mehrere Gartenhütten auf und entwendeten draus augenscheinlich lediglich gefüllte Benzinkanister. Über den entstandenen Sachschaden und über evtl. weiteres Diebesgut liegen derzeit keine Angaben vor. Die Aufbrüche wurden am Mittwoch gegen 17.30 Uhr festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unbekannte schütten Flüssigkeit von Brücke

Zwei Unbekannte schütteten am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr von der Brücke über die B 29 auf Höhe des Rombachtunnels eine Flüssigkeit auf den Kia einer 42-Jährigen hinab, welche die B 29 in Richtung Aalener Industriegebiet befuhr. Da die Frau davon ausging, dass es sich bei der Flüssigkeit um Wasser gehandelt hat, fuhr sie weiter. Erst später bemerkte sie, dass es sich um eine klebstoffartige harzige Substanz handelt, welche sich nicht mehr von der Motorhaube und dem Fahrzeugdach entfernen ließ. Hinweise auf die zwei Personen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet - 53-Jähriger leicht verletzt

Mit seinem Leichtfahrzeug Aixam befuhr ein 50-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr die Heidenheimer Straße in Richtung Oberkochen. An der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße missachtete er die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Pedelec-Fahrers und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Der Radler erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Rosenberg: Unfall im Einmündungsbereich

Auf rund 11.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den die 40 Jahre alte Fahrerin eines VW Multivan am Mittwochmittag verursachte. Gegen 12.20 Uhr übersah sie an der Einmündung Kreisstraße 3230 (Abzweigung Holzmühle) / Landesstraße 1060 (Abzweigung Hohenberg) den BMW einer 21-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Lorch: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Derzeit können über evtl. Diebesgut und den entstandenen Sachschaden noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell