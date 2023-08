Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Auenwald: Garagenbrand

Auenwald: (ots)

Mit einem Großaufgebot ist derzeit die Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Garagenbrandes in der Max-Eyth-Straße im Einsatz. Betroffen ist eine Doppelgarage, die auch als Kfz-Werkstadt genutzt wird und an ein Wohnhaus angrenzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen in der Werkstadt. Die örtliche Feuerwehr ist mit Unterstützung aus Allmersbach, Weissach im Tal, Backnang und Fellbach mit 72 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 11 Personen im Einsatz. Verletzt wurde bislang bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache werden von der Polizei aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell