Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 12. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Klein Schöppenstedt: Auffahrunfall

Dienstag, 11.04.2023, gegen 13:15 Uhr

Vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden Krankheitsfalles kollidierte am Dienstagmittag ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Kreisstraße 140 im Bereich von Klein Schöppenstedt mit dem vorausfahrenden PKW eines 65-jährigen Fahrers. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 11000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell