Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkaufsautomat beschädigt - Führerscheine wurden einbehalten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Führerscheine wurden einbehalten

Im Rahmen einer routinemäßigen Maßnahme wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Ebnater Straße ein VW Polo angehalten, um die 49 Jahre alte Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Test ergab eine deutliche Alkoholisierung, weshalb die 49-Jährige sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste und ihr Führerschein einbehalten wurde.

Nur Minuten später wurde auch bei einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, musste auch er eine Blutprobe abgeben. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ellwangen: Aufgefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Verkehrsbedingt musste ein 84-Jähriger seinen Skoda gegen 17.45 Uhr auf der Fayencestraße anhalten. Eine 51-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Ka auf.

Ellwangen: Verkaufsautomat beschädigt

Zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr und Dienstag 17.30 Uhr versuchten Unbekannte, einen in der Zöbinger Straße aufgestellten Verkaufsautomaten aufzubrechen. Den Automaten konnten die Täter nicht öffnen; letztlich gelang es ihnen aber, aus dem Zahlungssystem das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mutlangen: Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr ereignete. Mit seinem Skoda befuhr ein 18-Jähriger zur Unfallzeit die B 298 von Spraitbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Beim Abbiegen in Richtung Lindach übersah er den entgegenkommenden Audi eines 37-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Audi im weiteren Verlauf gegen den Mercedes eines 27-Jährigen geschleudert. Dieser und der 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen; der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach dem Unfall waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lorch: Kradlenker gestürzt

Auf der B 297 zwischen Lorch und Kirneck verlor ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, weshalb er auf die Fahrbahn stürzte. Der Jugendliche erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen; der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell