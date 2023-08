Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Wohnungseinbruch - Holzstapel in Brand gesteckt

Aalen (ots)

Waiblingen: Aufgefahren

Ein 81 Jahre alter Ford-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 8:20 Uhr an der Kreuzung Alter Postplatz / Mayenner Straße / Bahnhofstraße zu spät, dass die vor ihm fahrende 57-jährige Mercedes-Fahrerin an der dortigen Ampel bremsen musste und fuhr dieser auf. Der Mercedes wurde anschließend auf den davor stehenden Toyota einer 60 Jahre alten Autofahrerin aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 16.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Weinstadt-Endersbach: Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstagmittag und Dienstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt-Schnait: Holzstapel in Brand gesteckt

In der Nacht auf Mittwoch gegen 3:45 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Holzstapelbrand in der Verlängerung der Wiesentalstraße mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit einem Fahrzeug und zwölf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Schaden am Holzstapel wird auf 1000 Euro geschätzt. Zur Fahndung war u.a. auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Geparktes Auto durch Beton beschädigt

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits zwischen Sonntag, 20.08.2023 und Mittwoch, 23.08.2023 zugetragen hat. Ein bisher unbekannter Fahrer, der vermutlich mit einem Betonmischer unterwegs war, verlor während der Fahrt flüssigen Beton und beschädigte einen geparkten VW. Als Örtlichkeit kommen sowohl die Stauferstraße, als auch die Anton-Schmid-Straße in Betracht. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell