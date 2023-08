Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen die B29 in Richtung Stuttgart und verließ diese an der Anschlussstelle Winterbach. An der Einmündung zur L 1140 bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 32-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Audi-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

