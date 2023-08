Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht verletzter Person

Heusweiler, A 8 (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 21:00 Uhr auf der A 8 in Höhe Heusweiler in Fahrtrichtung Saarlouis zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen verlor der Fahrer eines Transporters mit einem Anhänger beim Ausscheren auf den linken Fahrstreifen zum Überholen aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in die Mittelleitplanke. Der Anhänger, es handelte sich dabei um eine Estrichmaschine, kippte dabei um, sodass Betriebsstoffe ausliefen und der Fahrbahnbelag beschädigt wurde. Der 32-jährige Fahrer des Transporters musste danach leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Transporter, der Estrichmaschine und der Mittelleitplanke entstand hoher Sachschaden. Die Autobahn war auf Grund der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Aufräumarbeiten bis 01:30 Uhr zunächst nur über den Standstreifen, später einspurig über den rechten Fahrstreifen befahrbar.

