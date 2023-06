Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Allensbacher Straße verletzt (25.06.2023)

Allensbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Allensbacher Straße am Sonntagabend ist eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Vito auf der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße in Richtung Allensbacher Straße. An der Einmündung bog der Mann rechts ab und kollidierte dabei mit einer 33 Jahre alten Radfahrerin. Die Frau bremste noch stark ab um einen Zusammenstoß zu verhindern, stützte dabei jedoch und prallte gegen das Auto. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

