Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der B313 zwischen Schwackenreute und Mühlweiler verletzt (24.06.2023)

Mühlingen, B313 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 313 zwischen Schwackenreute und Mühlweiler am Samstagvormittag verletzt worden. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war auf der B313 von Schwackenreute in Richtung Mühlweiler unterwegs. Dabei überholte der Biker zunächst einen vorausfahrenden VW T-Roc eines 65-Jährigen um anschließend ein wiederum davor fahrendes Traktorgespann zu überholen. Nachdem der Zweiradfahrer an dem VW vorbei war, setzte der 65-Jährige ebenfalls zum Überholen der landwirtschaftlichen Maschine an. In der Folge bremste der Motorradfahrer noch während des Überholvorgangs, woraufhin der hinter ihm fahrende VW in das Heck des Motorrads prallte. Der 57-Jährige verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

