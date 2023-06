Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Radfahrer verursacht einen Unfall und flüchtet (24.06.2023)

Epfendorf (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Radfahrer am Samstag, gegen 23.15 Uhr, auf der Straße "Steininger Krümme". Ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer prallte gegen die Fahrertür eines Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro dadurch entstand. Anschließend flüchtet der Mann zu Fuß, konnte aber in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle von der hinzugerufenen Streife kontrolliert werden. Die Polizei stellte bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von beinahe 2,3 Promille bestätigte den Verdacht der Beamten. Sie ließ eine Blutprobe entnehmen. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

