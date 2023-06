Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (25.06.2023)

Dornhan (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, hat ein betrunkener Autofahrer auf der Dornhaner Straße einen Unfall verursacht. Ein 41-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Dornhaner Straße in Richtung Landesstraße 409 unterwegs. In einer Kurve kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Anhänger eines entgegenkommenden Land Rover Defender eines 51-Jährigen. Der Unfallverursacher flüchtete bei Erkennen des Streifenwagens zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte auf dem Dorfweg von den Polizisten kontrolliert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er Alkohol intus hatte, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über zwei Promille unterstrich. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen der Unfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung ein. Der entstandene Schaden am Autoanhänger wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell