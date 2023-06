Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Unbekannter Fußballer verursacht einen Böschungsbrand- Polizei sucht Zeugen (24.06.2023)

Epfendorf (ots)

Nach einem Böschungsbrand entlang der Kreisstraße 5506 ist es am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr Epfendorf gekommen, zu dem die Polizei in Oberndorf Zeugen sucht. Nach einem Relegationsspiel soll nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Fußballer beim Verlassen des Parkplatzes des Sportgeländes Harthausen eine angezündete Seenotfackel aus einem blauen VW Bus herausgehalten haben. Nach mehreren hundert Meter Fahrt ließ der Unbekannte die brennende Fackel fallen. Diese rollte einen Abhang hinunter und entzündete eine Fläche von etwa sechs Quadratmetern. Die Feuerwehr Epfendorf, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, und andere Verkehrsteilnehmer löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fahrer des VW Busses konnte bereits von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Personen, die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden

