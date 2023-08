Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Exhibitionist in Walpershofen

Riegelsberg-Walpershofen (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Völklingen Kenntnis von einem Exhibitionisten in Walpershofen. Tatsächlich konnte von den eingesetzten Polizeibeamten in Walpershofen in Höhe der Saarbahnhaltestelle neben dem dortigen Radweg eine männliche Person mit offener Hose im Gras liegend festgestellt werden. Es handelte sich dabei um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz, welcher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Es stellte sich heraus, dass der Mann am Morgen schon mehrere Polizeieinsätze ausgelöst hatte. Er gab gegenüber den Beamten auch offen zu, zuvor onaniert und sich dabei nichts gedacht zu haben. Auf richterliche Anordnung wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste den Rest des Tages bis zu seiner Ausnüchterung in der Zelle der Polizei Völklingen verbringen. Bei der Polizei Völklingen sind keine Zeugen und Geschädigten der Tat namentlich bekannt. Zeugen und Geschädigte werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden (Telefonnummer: 06898/2020) Die Tatörtlichkeit war neben dem Radweg in Höhe des P&R-Parkplatzes der Saarbahnhaltestelle Walpershofen. Tatzeit dürfte gegen 13:50 Uhr gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell