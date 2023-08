Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Cabriolet in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

In Riegelsberg wurde in der Nacht zum 07.08.2023 das Verdeck eines im Platanenweg abgestellten Cabriolets mittels unbekannten Gegenstands aufgeschnitten. In der Folge wurden persönliche Gegenstände aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet. Der Täter ist derzeit unbekannt. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

