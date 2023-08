Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Felgendiebstahl in Großrosseln-Naßweiler

Großrosseln-Naßweiler (ots)

In der Nacht vom 04.08.2023 zum 05.08.2023 ereignete sich in der Nassaustraße in Großrosseln-Naßweiler ein Diebstahl von zwei Kompletträdern. Die Fahrerseite einer Mercedes C-Klasse wurde aufgebockt und mit Steinen unterbaut. Anschließend wurden die beiden Räder der Fahrerseite abmontiert und entwendet. Es handelte sich um hochwertige, schwarze 18 Zoll Felgen von Mercedes AMG. Eine Felge hat einen Wert von ca. 800 EUR. Die Felgen war nicht durch Felgenschlösser besonders gesichert. Die Täter sind derzeit unbekannt. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

